Shreyas Iyer क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से होंगे बाहर? मेडिकल रिपोर्ट से मिला बड़ा संकेत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Health Update: भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर भारत वापस आ गए हैं, लेकिन फिलहाल क्रिकेट के मैदान पर उनकी वापसी पर अभी संशय बना हुआ है। 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में अय्यर का खेलना मुश्किल नजर आ रहा है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें एक मैच के दौरान कैच लेते वक्त चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में तक भर्ती कराया गया था। इस बीच अय्यर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि अय्यर की स्थिति शुरू में काफी गंभीर थी। घटना के बाद एक समय पर उनका ऑक्सीजन स्तर 50 तक गिर गया था।

Shreyas Iyer क्या ODI सीरीज से होंगे बाहर? इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार (11 नवंबर) की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर को पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे ODI में अर्धशतक लगाने के बावजूद, BCCI उन्हें जल्दी वापस नहीं लाना चाहती।

चयन समिति को अय्यर की फिटनेस स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर को मैच फिट होने में कम से कम एक महीने से ज्यादा का समय लगेगा। एक BCCI सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। बोर्ड और चयन समिति उनकी चोट के बाद जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वह दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज से बाहर भी हो सकते हैं।