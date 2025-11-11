Shreyas Iyer क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से होंगे बाहर? मेडिकल रिपोर्ट से मिला बड़ा संकेत
Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कैच लेते समय चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उनका ऑक्सीजन स्तर 50 तक गिर गया था। वह भारत लौट आए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्हें मैदान पर वापसी करने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा, जिससे उनका 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Health Update: भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर भारत वापस आ गए हैं, लेकिन फिलहाल क्रिकेट के मैदान पर उनकी वापसी पर अभी संशय बना हुआ है। 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में अय्यर का खेलना मुश्किल नजर आ रहा है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें एक मैच के दौरान कैच लेते वक्त चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में तक भर्ती कराया गया था। इस बीच अय्यर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि अय्यर की स्थिति शुरू में काफी गंभीर थी। घटना के बाद एक समय पर उनका ऑक्सीजन स्तर 50 तक गिर गया था।
Shreyas Iyer क्या ODI सीरीज से होंगे बाहर?
इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार (11 नवंबर) की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर को पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे ODI में अर्धशतक लगाने के बावजूद, BCCI उन्हें जल्दी वापस नहीं लाना चाहती।
चयन समिति को अय्यर की फिटनेस स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर को मैच फिट होने में कम से कम एक महीने से ज्यादा का समय लगेगा।
एक BCCI सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। बोर्ड और चयन समिति उनकी चोट के बाद जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वह दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज से बाहर भी हो सकते हैं।
किसे मौका मिल सकता है?
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर चयन समिति जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेगी।
अय्यर की जगह तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक भारत के लिए T20Is में नंबर 4 पर खेलते हैं और 5 नवंबर को उन्हें साउथ अफ्रीका A के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच के लिए इंडिया A टीम का कप्तान भी बनाया गया था।
तिलक के अलावा, रियान पराग भी नंबर 4 के विकल्प के तौर पर दावेदार हैं। पिछले महीने इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A की तीन मैचों की वनडे सीरीज में पराग ने बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन किया था।
