WPL Auction 2026: कौन हैं Mallika Sagar? जो पहली डब्ल्यूपीएल मेगा ऑक्शन में लगवाएंगी बोली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Mallika Sagar: डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होना है। महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी में कुल 177 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, हालांकि अधिकतम 73 खिलाड़ी ही बिकेंगे। इस मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों की बोली मल्लिका सागर लगवाएंगी। मल्लिका पिछली नीलामी में भी वह ऑक्शनर थीं। ऐसे में डब्ल्यूपीएल 2026 मेगा ऑक्शन से पहले आइए जानते हैं कौन हैं मल्लिका सागर और उनकी नेटवर्थ कितनी हैं।

WPL Auction 2026: कौन हैं मल्लिका सागर? मल्लिका सागर (Who is Mallika Sagar Auctioneer WPL) आर्ट की दुनिया की जानी-मानी हस्ती हैं और वह कई आर्ट ऑक्शन कंडक्ट कर चुकी हैं। मल्लिका ने फिलाडेल्फिया के ब्रायन मावर कॉलेज में कला इतिहास की पढ़ाई की थी। फिर साल 2001 में मल्लिका ने 26 साल की उम्र में ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज में अपना करियर शुरू किया।

साथ ही मल्लिका सागर क्रिस्टीज की पहली भारतीय नीलामीकर्ता बन गई। उनके पास ऑक्शनर का 25 सालों से ज्यादा का अनुभव है। वह आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में ही ऑक्शन नहीं रही, बल्कि इससे पहले वो प्रो कबड्डी लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी हैं। उन्होंने अपना स्पोर्ट्स ऑक्शनर के रूप में डेब्यू प्रो कबड्डी लीग से ही किया था। वह पीकेएल के 8वें सीजन में ऑक्शनर थीं।

कितनी हैं मल्लिका सागर की नेटवर्थ? मल्लिका सागर डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगवाएंगी। उनकी (Mallika Sagar Net Worth) नेटवर्थ की बात करें तो वह करीब 15 मिलियन डॉलर यानी 126 करोड़ रुपये के आसपास है। वह बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं।