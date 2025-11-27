WPL Auction 2026: कौन हैं Mallika Sagar? जो पहली डब्ल्यूपीएल मेगा ऑक्शन में लगवाएंगी बोली
Who is Mallika Sagar WPL Auctioneer: मल्लिका सागर डब्ल्यूपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। वह एक अनुभवी आर्ट और स्पोर्ट्स ऑक्शनर हैं, जिन्होंने क्रिस्टीज में अपना करियर शुरू किया था और आईपीएल, डब्ल्यूपीएल तथा प्रो कबड्डी लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Mallika Sagar: डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होना है। महिला प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी में कुल 177 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, हालांकि अधिकतम 73 खिलाड़ी ही बिकेंगे। इस मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों की बोली मल्लिका सागर लगवाएंगी। मल्लिका पिछली नीलामी में भी वह ऑक्शनर थीं। ऐसे में डब्ल्यूपीएल 2026 मेगा ऑक्शन से पहले आइए जानते हैं कौन हैं मल्लिका सागर और उनकी नेटवर्थ कितनी हैं।
WPL Auction 2026: कौन हैं मल्लिका सागर?
मल्लिका सागर (Who is Mallika Sagar Auctioneer WPL) आर्ट की दुनिया की जानी-मानी हस्ती हैं और वह कई आर्ट ऑक्शन कंडक्ट कर चुकी हैं। मल्लिका ने फिलाडेल्फिया के ब्रायन मावर कॉलेज में कला इतिहास की पढ़ाई की थी। फिर साल 2001 में मल्लिका ने 26 साल की उम्र में ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज में अपना करियर शुरू किया।
साथ ही मल्लिका सागर क्रिस्टीज की पहली भारतीय नीलामीकर्ता बन गई। उनके पास ऑक्शनर का 25 सालों से ज्यादा का अनुभव है। वह आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में ही ऑक्शन नहीं रही, बल्कि इससे पहले वो प्रो कबड्डी लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी हैं। उन्होंने अपना स्पोर्ट्स ऑक्शनर के रूप में डेब्यू प्रो कबड्डी लीग से ही किया था। वह पीकेएल के 8वें सीजन में ऑक्शनर थीं।
कितनी हैं मल्लिका सागर की नेटवर्थ?
मल्लिका सागर डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगवाएंगी। उनकी (Mallika Sagar Net Worth) नेटवर्थ की बात करें तो वह करीब 15 मिलियन डॉलर यानी 126 करोड़ रुपये के आसपास है। वह बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं।
बिजनेस परिवार से खास रिश्ता
मल्लिका मुंबई के एक बिजनेस परिवार से हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई अमेरिका के ब्रिन मॉर कॉलेज, फिलाडेल्फिया से आर्ट हिस्ट्री में हुई। बता दें कि मल्लिका पहली बार 2023 में सुर्खियों में आईं थी, जब उन्होंने ह्यूग एडमीड्स की अचानक तबीयत खराब होने पर आईपीएल ऑक्शन को संभाला था। उनकी निडरता और आत्मविश्वास ने हर किसी का दिल जीत लिया था और बीसीसीआई ने फिर उन्हें 2024 से आईपीएल की पूर्णकालिक ऑक्शनर के रूप में नियुक्त कर दिया। उन्होंने डब्ल्यूपीएल के पिछले सीजन में ऑक्शनर की भूमिका निभाई थी।
What is it like to run the show at a #TATAWPL Mega Auction? 🤔— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
🎥 Hear it from auctioneer Mallika Sagar as she gears up for another #TATAWPLAuction 🙌 - By @mihirlee_58
Follow the TATA WPL Mega Auction 2026 LIVE today on https://t.co/jP2vYAWukG 💻 pic.twitter.com/Ad1kEHXZ6I
