चंडीगढ़ की महिला क्रिकेटर्स पर कई फ्रेंचाइजी की नजर, काशवी कर पाएंगी दो करोड़ को पार, तानिया, नंदिनी और मोनिका को भी बड़ी उम्मीद
चंडीगढ़ की महिला क्रिकेट खिलाड़ी काशवी गौतम समेत तानिया भाटिया, नंदिनी शर्मा और मोनिका पांडे पर डब्ल्यूपीएल नीलामी में फ्रेंचाइजी की नजरें हैं। काशवी को पिछली बार दो करोड़ में खरीदा गया था। आज दिल्ली में डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए ऑक्शन होने जा रहा है, जिसमें इन खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। दिल्ली में आज यानी वीरवार को वुमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के लिए ऑक्शन होने जा रही है। इस बार यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) की तरफ से खेलने वाली काशवी गौतम, तानिया भाटिया, नंदिनी शर्मा और मोनिक पांडे को ऑक्शन के लिए शाॅर्टलिस्ट किया गया है।
पहली बार इतनी संख्या में यूटीसीए से खिलाड़ियों को विभिन्न फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में शामिल करने को लेकर इच्छा जताई है। किन महिला खिलाड़ियों की किस्मत खुलेगी यह आज तय हो जाएगा। काशवी गौतम और तानिया भाटिया पहले भी डब्ल्यूपीएल का हिस्सा रही हैं।
काशवी को दो साल पहले गुजरात जाइंट टीम ने ऑक्शन में दो करोड़ में खरीदा था। उधर तानिया भाटिया दिल्ली कैपिटल की तरफ से पिछले तीन सीजन लगातार खेल रही हैं। इस बार सभी की निगाहें हैं कि क्या काशवी इस बपार भी ऑक्शन में पिछला दो करोड़ का रिकाॅर्ड तोड़ पाएंगी। काशवी पर मुंबई और दिल्ली के अलावा लखनऊ फ्रेंचाइजी दांव लगा सकती हैं।
पहली बार ऑक्शन में शामिल नंदिनी शर्मा ने पिछले कुछ समय से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। यूटीसीए महिला सीनियर टीम की कप्तानी भी पिछले टी-20 टूर्नामेंट में कर चुकी हैं। उधर मोनिका पांडेय यूटीसीे की ओपनर बल्लेबाज हैं और उन्हें भी किसी फ्रेंचाइजी से जुड़ने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले यूटीसीए से पारुषी प्रभाकर और आराधना बिष्ट भी डब्ल्यूपीएल की ऑक्शन लिस्ट में शामिल रह चुकी हैं।
तानिया भाटिया ने करीब दस वर्ष बाद फिर से यूटीसीए की तफ से खेलना शुरु किया है। इंडिया टीम के लिए खेल चुकी तानिया भाटिया विकेटकीपर हैं। यूटीसीए प्रेसिडेंट सारांश टंडन ने कहा कि आज होने वाली डब्ल्यूपीएल एक्शन में यूटीसीए की खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी की नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इस बार अधिक संख्या में महिला खिलाड़ियों को डब्ल्यूपीएल में खेलने का मौका मिलेगा।
