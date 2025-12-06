Language
    पिकल जूस क्या है, एशेज सीरीज में क्रिकेटर्स आखिर क्‍यों कर रहे हैं इसका इस्‍तेमाल? आसानी से समझें

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    क्रिकेट मैच के दौरान अक्‍सर देखा जाता है कि क्रिकेटर्स कई तरह के ड्रिंक्‍स पीते हैं। ड्रिंक्‍स ब्रेक के दौरान कई क्रिकेटर सादा पानी पीते हैं तो कई एनर ...और पढ़ें

    क्रिकेटर्स को नहीं भाता पिकल जूस का टेस्‍ट।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट मैच के दौरान अक्‍सर देखा जाता है कि क्रिकेटर्स कई तरह के ड्रिंक्‍स पीते हैं। ड्रिंक्‍स ब्रेक के दौरान कई क्रिकेटर सादा पानी पीते हैं तो कई एनर्जी ड्रिंक्‍स पीते हैं। विश्व क्रिकेट में इन दिनों एक चलन चल रहा है, जहां खिलाड़ी क्रैम्प से तुरंत राहत पाने के लिए पिकल जूस का सहारा ले रहे हैं।

    ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरी यह जूस क्‍या है और किस तरह प्‍लेयर्स की मदद करता है। एशेज के दौरान बेन स्‍टोक्‍स ने इसे पिया और उनका रिएक्‍शन तेजी से वायरल हो रहा है। 

    क्रिकेट में क्रैम्प का नया इलाज

    इन दिनों ज्‍यादातर क्रिकेटर पिकल जूस को एक तेज असरदार उपाय के रूप में अपना रहे हैं, जिससे उन्हें उच्च तीव्रता वाले मैचों के दौरान क्रैम्प से लगभग तुरंत राहत मिलती है।

    इससे पीछे के विज्ञान की बात करें तो

    खट्टा सिरका गले में एक नर्व रिफ्लेक्ट को सक्रिय करता है जो मांसपेशियों की गड़बड़ी को पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स से भी तेजी से रोकता है। इसका हाई सोडियम कंटेंट पसीने में खोए हुए सॉल्‍ट्स की पूर्ति करने में मदद करती है। यह खिलाड़ियों को हाइड्रेटेड रखता है और क्रैम्प के दोबारा होने की संभावना को कम करता है।

    प्‍लेयर्स को नहीं भाता इसका स्‍वाद

    यशस्‍वी जायसवाल ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ इसका इस्‍तेमाल किया था। 2025 एशेज में बेन स्टोक्स द्वारा लगभग उल्टी करने की घटना ने पिकल जूस को सुर्खियों में ला दिया है। अधिकतर प्‍लेयर्स को इस जूस का स्‍वाद नहीं भाता है। इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट ने तो इसे "घिनौना" कहा है। फिर भी वे इसे पीते हैं क्योंकि यह असरदार है। अब यह खास तौर पर एथलीटों के लिए बनाए गए सिंगल-शॉट पाउच में उपलब्ध है।

