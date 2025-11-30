विराट कोहली की टेस्ट में होगी वापसी? BCCI ने पूरी तरह से साफ कर दी तस्वीर

जेएनएन, नई दिल्ली: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि बोर्ड विराट कोहली से टेस्ट संन्यास वापस लेने के लिए संपर्क करने वाला है। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में हार के बाद ऐसी चर्चा थी कि बीसीसीआई टेस्ट खेलने के लिए कोहली को मनाने की कोशिश करेगा। सैकिया इन अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट रूप से कहा, बोर्ड की ओर से कोहली से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।

सिर्फ अफवाह है उन्होंने कहा, विराट कोहली को लेकर जो कहा जा रहा है, वह सिर्फ एक अफवाह है। इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। अफवाहों पर ध्यान न दें। कोहली की टेस्ट वापसी की चर्चाओं के बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने इंटरनेट मीडिया पर कहा था कि अगर विराट और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा जहिर करें, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीटरसन ने एक्स पर लिखा, अगर यह बात आधी भी सच है कि विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट पर विचार कर रहे हैं, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व पर चर्चा चल रही है, और यदि खेल के सबसे बड़े सितारे फिर से इसे खेलना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए।