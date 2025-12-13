Language
    24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी, Virat Kohli के सभी मैच इस मैदान पर होंगे!

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में एक दशक से अधिक समय के बाद वापसी करने जा रहे हैं और उनके सभी मैच बेंगलुरु ...और पढ़ें

    शानदार फॉर्म में है विराट कोहली।

    बेंगलुरु, एएनआइ: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में एक दशक से अधिक समय के बाद वापसी करने जा रहे हैं और उनके सभी मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने की संभावना है। हाल ही में कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) के प्रमुख चुने गए वेंकटेश प्रसाद को राज्य सरकार से स्टेडियम में फिर से मैच आयोजित करने की अनुमति मिल गई है।

    11 लोगों की हुई थी मौत

    इस साल की शुरुआत में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा घटना की जांच के लिए नियुक्त जस्टिस जान माइकल डी कुन्हा आयोग ने स्टेडियम को बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था।

    हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई खिलाड़ी घायल हो गए थे। ऐसे में केएससीए की महाराजा ट्रॉफी भी अगस्त में मैसूर में शिफ्ट कर दी गई थी और महिला विश्व कप के भी किसी मैच की मेजबानी चिन्नास्वामी स्टेडियम को नहीं दी गई थी।

    आयोजन की अनुमति दी गई

    हालांकि, शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि भविष्य में किसी भी घटना से बचने के लिए हमने एहतियाती कदम उठाए हैं। उसी के अनुसार चिन्नास्वामी में मैचों के आयोजन की अनुमति दी है। ऐसे में अब संभावना है कि विराट विजय हजारे ट्राफी के अपने सभी मैच आरसीबी के इस घरेलू मैदान पर खेल सकते हैं।

    पंत भी खेल सकते हैं टूर्नामेंट

    विराट और पंत के लिए तैयारी विराट और विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत दोनों को टूर्नामेंट के संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है और वे पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे में केएससीए विराट और पंत की स्टार पावर को देखते हुए कुछ स्टैंड को जनता के लिए खोलने और 2,000-3,000 प्रशंसकों को जगह देने की योजना बना रहा है।

