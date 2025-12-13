24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी, Virat Kohli के सभी मैच इस मैदान पर होंगे!

बेंगलुरु, एएनआइ: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में एक दशक से अधिक समय के बाद वापसी करने जा रहे हैं और उनके सभी मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने की संभावना है। हाल ही में कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) के प्रमुख चुने गए वेंकटेश प्रसाद को राज्य सरकार से स्टेडियम में फिर से मैच आयोजित करने की अनुमति मिल गई है।

11 लोगों की हुई थी मौत इस साल की शुरुआत में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा घटना की जांच के लिए नियुक्त जस्टिस जान माइकल डी कुन्हा आयोग ने स्टेडियम को बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था।

हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई खिलाड़ी घायल हो गए थे। ऐसे में केएससीए की महाराजा ट्रॉफी भी अगस्त में मैसूर में शिफ्ट कर दी गई थी और महिला विश्व कप के भी किसी मैच की मेजबानी चिन्नास्वामी स्टेडियम को नहीं दी गई थी।

आयोजन की अनुमति दी गई हालांकि, शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि भविष्य में किसी भी घटना से बचने के लिए हमने एहतियाती कदम उठाए हैं। उसी के अनुसार चिन्नास्वामी में मैचों के आयोजन की अनुमति दी है। ऐसे में अब संभावना है कि विराट विजय हजारे ट्राफी के अपने सभी मैच आरसीबी के इस घरेलू मैदान पर खेल सकते हैं।