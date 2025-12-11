Vijay Hazare Trophy में खेलेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत, डीडीसीए ने बड़ा फैसला सुनाया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए 50 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार, विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा करने के बाद दिल्‍ली टीम में शामिल हो सकते हैं। विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए वापसी करने जा रहे हैं। 2009-10 सीजन के बाद दिल्‍ली के लिए उनका पहला लिस्ट ए मैच होगा।

सेलेक्‍टर्स की बैठक हुई दिल्ली को टूर्नामेंट के ग्रुप डी में रखा गया है। इस ग्रुप में दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सर्विसेज, रेलवे, हरियाणा और गुजरात से होगा। दिल्ली के सेलेक्‍टर्स ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए संभावित खिलाड़ियों को चुनने के लिए 10 दिसंबर 2025 को एक मीटिंग की। इस मीटिंग में सेलेक्‍शन पैनल, कोचिंग स्‍टाफ, DDCA के अधिकारियों ने हिस्‍सा लिया।

DDCA का बयान आया सामने DDCA की ओर से जारी बयान के अनुसार, "सेलेक्‍टर्स ने विजय हजारे ट्रॉफी (घरेलू सीजन 2025-26) के लिए दिल्ली सीनियर मेंस टीम के संभावित खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। संभावित खिलाड़ियों की सूची में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुनी गई टीम के खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विराट कोहली और ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल होंगे।"

कोहली के प्रदर्शन पर नजर कोहली आखिरी बार 2009-10 के विजय हजारे ट्रॉफी सीजन में खेले थे। उन्होंने 2013 के बाद से दिल्ली के लिए कोई 50 ओवर का मैच नहीं खेला है। टूर्नामेंट में अपने शुरुआती दौर में उन्होंने 13 मैचों में 68.25 के औसत से 819 रन बनाए थे। इस दौरान कोहली ने 4 शतक भी लगाए थे।