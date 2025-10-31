Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND W vs AUS W: जेमिमा के लिए विराट कोहली ने लिखी अपने दिल की बात, टीम के धैर्य और जज्बे को किया सलाम

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत हासिल की। विराट कोहली ने टीम के धैर्य और विश्वास की सराहना की और रोड्रिग्स के असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    विराट कोहली ने जेमिमा की तारीफ की। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। टीम के शानदार प्रदर्शन पर विराट कोहली ने प्रशंसा की। जेमिमा रोड्रिग्स ने 339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए 134 गेंद पर नाबाद 127 रनों की पारी खेली, जिससे भारत ने पांच विकेट से जीत हासिल की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैच के बाद कोहली ने सोशल मीडिया पर टीम के धैर्य और जज्बे की तारीफ की। उनका यह पोस्ट प्रशंसकों के बीच तेजी से वायरल हो गया। भारत अब रविवार को होने वाले फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। इस बार महिला विश्व कप का नया चैंपियन मिलेगा।

    जुनून का सच्चा प्रदर्शन

    कोहली ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी पर हमारी टीम की क्या ही शानदार जीत। लड़कियों ने शानदार लक्ष्य का पीछा किया और जेमिमा ने एक बड़े मैच में शानदार प्रदर्शन किया। दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन। शाबाश, टीम इंडिया!

    ऐसा घटा मैच

    मैच की बात करें तो रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर (88 गेंद पर 89 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की मैच-बदलने वाली साझेदारी की, जिससे भारत शुरुआती मुश्किलों से उबर गया और इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गया। दीप्ति शर्मा (24) और ऋचा घोष (26) की उपयोगी पारियों ने भारत को 9 गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

    इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। युवा सलामी बल्लेबाज फोएब लिचफील्ड ने 93 गेंद पर 119 रनों की तेज पारी खेली, जबकि एलिस पेरी (77) और एश्ली गार्डनर (45 गेंदों पर 65) ने टीम को आगे बढ़ाया।

    यह भी पढे़ं- IND W vs AUS W: 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में भारत की बेटियां, अफ्रीका से होगी खिताबी भिड़ंत