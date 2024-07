On This Day: Virat Kohli ने आज ही के दिन कप्‍तान के रूप में जड़ा था पहला दोहरा शतक, तितर-बितर हुई थी विश्‍व क्रिकेट की रिकॉर्ड्स बुक

On This Day विराट कोहली (Virat Kohli) ने आज ही के दिन वेस्टइंडीज (IND vs WI Test) के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली डबल सेंचुरी जड़ी थी और इस दौरान उन्होंने इतिहास भी रचा था। किंग कोहली विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। कोहली ने 283 गेंदों का सामना करते हुए 200 रन बनाए थे।