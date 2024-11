Virat Kohli Birth Day: रियान पराग ने कोहली को लेकर किया भावुक पोस्ट, ब्रदीनाथ ने कहा Chubby, यूं मिली विराट को जन्मदिन की बधाइयां

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनको जमकर बधाइयां मिल रही हैं। टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ियों से लेकर पूर्व खिलाड़ी भी कोहली को बधाई दे रहे हैं। रियान पराग ने तो कोहली को लेकर भावुक पोस्ट लिखा है। वहीं सुरेश रेना, रवि शास्त्री ने भी कोहली को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है।

Many happy returns of the day Champ. Have a good one. Your time soon coming. God bless. @imVkohli pic.twitter.com/pAofqp5OIs — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 5, 2024

बद्रीनाथ ने बताया मोटा

From a chubby kid cheeku to becoming a GOAT, your attitude and approach changed the way India 🇮🇳 played cricket. Happy Birthday ⁦@imVkohli⁩ 🥳 #HappyBirthdayVirat pic.twitter.com/yLH8vzqe7O — S.Badrinath (@s_badrinath) November 5, 2024

सुरेश रैना ने भी किया विश

To an iconic cricketer and an inspiring individual, @imVkohli, happy birthday! May your year ahead be filled with joy and success. #HappyBirthdayKingKohli pic.twitter.com/6CeAX70lbq — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 5, 2024

वहीं टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी कोहली को बधाई दी है। कोहली और रवि शास्त्री की दोस्ती काफी गहरी है। ऐसे में मुश्किल समय से जूझ रहे कोहली को शास्त्री ने कहा है कि उनका समय आने वाला है। शास्त्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं चैम्प। ये साल अच्छा रहे। तुम्हारा समय आने वाला है। भागवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे।"वहीं भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज एस ब्रदीनाथ ने भी कोहली को बधाई दी है। बद्रीनाथ ने कोहली की फिटनेस की तारीफ करते हुए उन्हें विश किया है। बद्रीनाथ ने लिखा, "मोटे चीकू बच्चे से महान खिलाड़ी बनने तक, तुम्हारे एटीट्यूड और एप्रोच ने भारत के क्रिकेट खेलने के तरीके को बदल डाला। जन्मदिन की शुभकामनाएं।"टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी कोहली को जन्मदिन पर विश किया है। रैना ने एक्स पर लिखा, "एक महान क्रिकेटर से प्ररेणादायक इंसान तक। विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल खुशियां से भरा रहे।"