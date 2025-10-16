'भगवान के लिए उसे छोड़ दो वो...', KBC 17 के मामले में कूदे वरुण चक्रवर्ती, किसका किया बचाव?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने केबीसी 17 से चर्चा में आए बच्चे का समर्थन किया है। वरुण चक्रवर्ती ने बच्चे की आलोचना करने वालों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वो बच्चा है, भगवान के लिए उसे बड़ा होने दीजिए।

दरअसल, कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 के दौरान एक छोटे बच्चे के व्यवहार पर सोशल मीडिया पर उसकी काफी आलोचना हो रही है। अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में शामिल हुए गुजरात के गांधीनगर के पांचवीं क्लास के छात्र इशित भट्ट के समर्थन में वरुण चक्रवर्ती उतर आए हैं।

वरुण चक्रवर्ती ने किया बचाव अब उसके बचाव में भारतीय टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों की जमकर क्लास लगाई। चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोशल मीडिया कैसे बेतुके बकवास करने वालों का अड्डा बन गया है।

चक्रवर्ती ने लिखा, सोशल मीडिया कैसे बेतुके बकवास करने वालों का अड्डा बन गया है? इसका एक उदाहरण यह घटना है। भगवान के लिए, वह बच्चा है। उसे बड़ा होने दो। अगर आप एक बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचिए कि समाज अभी भी इस बच्चे पर टिप्पणी करने वालों जैसे कई पागलों को बर्दाश्त कर रहा है और भी बहुत कुछ।

इशित ने खींचा सबका ध्यान बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति शो ने तब सबका ध्यान खींचा, जब शो का एक वीडियो वायरल हो गया। इनमें लोकप्रिय क्विज शो के दौरान इशित और होस्ट अमिताभ बच्चन के बीच बातचीत दिखाई गई। इस दौरान इशित ने शो के प्रारूप और होस्ट के प्रति एक ऐसा व्यवहार किया, जिसे कई लोगों ने सही नहीं माना।