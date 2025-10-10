भारत को ट्रॉफी न देने पर अड़े नकवी, कहा- मेरी इजाजत के बैगर इंडिया को नहीं मिलेगी एशिया कप ट्रॉफी

लाहौर, प्रेट्र। एशिया कप ट्रॉफी को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के दुबई स्थित मुख्यालय में बंद कर दिया गया है तथा इस महाद्वीपीय संस्था के प्रमुख मोहसिन नकवी ने निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना इसे स्थानांतरित या भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए। भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद नकवी इसे अपने साथ ले गए थे और तभी से यह ट्रॉफी एसीसी कार्यालय में है। भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है।

दुबई में ट्रॉफी नकवी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि आज की स्थिति में ट्रॉफी दुबई में एसीसी कार्यालय में है और नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इसे किसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वही व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी (जब भी ऐसा होगा) भारतीय टीम या बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) को सौंपेंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के साए में खेला गया। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। इसके अलावा नकवी ने भी इंटरनेट मीडिया पर राजनीतिक बयान दिए।