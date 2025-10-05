Language
    R Ashwin BBL : आर अश्विन को सिडनी थंडर प्रदान करेगी निजी सुरक्षा, फ्रेंचाइजी को सता रहा इस बात कर डर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:26 AM (IST)

    न्यू साउथ वेल्स में सिडनी ओलंपिक पार्क खुला मैदान है जहां भारतीय प्रशंसक अभ्यास के दौरान अश्विन को घेर सकते हैं। इसमें कहा गया कि सिडनी थंडर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की है कि भारत के इस बेहद लोकप्रिय क्रिकेटर की सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए। अश्विन को ऑस्ट्रेलिया में निजी सुरक्षा दी जा सकती है।

    R Ashwin को सिडनी थंडर देगी सुरक्षा। फाइल फोटो

     सिडनी, प्रेट्र। रविचंद्रन अश्विन को बिग बैश लीग टीम सिडनी थंडर निजी सुरक्षा प्रदान करेगी। ओलंपिक एरेना मैदान पर टीम के अभ्यास सत्र के दौरान भारतवंशी क्रिकेटप्रेमियों के उमड़ने की संभावना है। समझा जाता है कि अश्विन अपने साथ निजी टीम भी लेकर आएंगे जो उनके यूट्यूब चैनल के लिये सिडनी थंडर के साथ उनके बीबीएल के सफर को कैमरे में कैद करेंगे।

    पिछले साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान एडीलेड ओवल पर भारतीय टीम के अभ्यास सत्र को देखने के लिए करीब 5000 भारतीय प्रशंसक पहुंच गए थे, जिससे सुरक्षा का मसला खड़ा हो गया था। बीबीएल टीम इससे बचना चाहती है। सिडनी मॉर्निग हेराल्ड के अनुसार कि भारत के अनुभवी स्पिनर के अभ्यास करने और खेलने के दौरान सुरक्षा का मसला हो सकता है।

    खुले मैदान में खेलेंगे मैच

    तीन से पांच मैच खेलेंगे अश्विन

    अश्विन जनवरी में तीन से पांच मैच खेलेंगे और अगर सिडनी थंडर क्वालीफाई करती है तो फाइनल भी खेलेंगे। क्रिस गेल को सिडनी थंडर के साथ खेलने के दौरान रहने के लिए आलीशान पेंटहाउस दिया गया था। यह पूछने पर कि क्या अश्विन को भी दिया जाएगा, टीम के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने कहा कि हम सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें और सभी विदेशी खिलाड़ियों को यहां बिताए गए अपने समय का पूरा आनंद आएगा।

