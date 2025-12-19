टी20 वर्ल्ड कप के बाद चली जाएगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी, गिल की जगह पर भी मंडराया संकट!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंता का विषय है। हालांकि, सेलेक्शन कमेटी अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले किसी तरह के बदलाव के मूड में नहीं है। लेकिन इस मेगा इवेंट के बाद सूर्यकुमार टी20 टीम के कप्तान बने रहेंगे ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है।

सिर्फ सूर्यकुमार ही नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल की भी छोटे प्रॉरूप में फॉर्म चिंता का सबब है। उनकी टी20 वर्ल्ड कप में जगह को लेकर भी कई तरह की अटकलें हैं। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी संभवतः कल वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान करे, लेकिन वह इसमें बदलाव सात फरवरी तक कर सकती है।

सूर्यकुमार की जगह पर संकट सूर्यकुमार पिछले 14 महीनों से टीम के कप्तान हैं और 24 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। वह कप्तान हैं इसलिए टीम में बने हुए हैं। नहीं तो बहुत संभावना थी कि वह टीम से बाहर हो जाते। सेलेक्शन कमेटी टी20 वर्ल्ड कप के अलावा न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी टीम का एलान करेगी। गिल की जगह को लेकर अभी तक कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन उन्हें यशस्वी जायसवाल से चुनौती मिल रही है जो लगातार अच्छा कर रहे हैं। ये देखना होगा कि क्या सेलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अतिरिक्त खिलाड़ी चुनते हैं या नहीं।

वैसे देखा जाए तो मौजूदा समय में रिजर्व ओपनर की जगह संजू सैमसन के पास है जो बिना किसी कारण से अपनी पक्की जगह गिल के आने से खो चुके हैं। संजू टी20 वर्ल्ड कप टीम में होंगे और बतौर बैकअप ओपनर ही होंगे। इस समय सेलेक्शन कमेटी गिल और सूर्यकुमार को रिप्लेस करने के बारे में नहीं सोच रही है। अगर वर्ल्ड कप में छह या उससे ज्यादा महीने का समय होता तो सेलेक्शन कमेटी कप्तानी में बदलाव के बारे में सोच सकती थी। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारत के पास सिर्फ पांच मैच हैं।

जायसवाल के लिए है मुश्किल ऐसी बहुत संभावना है कि जो टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनी गई थी वही न्यूजीलैंड के खिलाफ और वही टीम वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाएगी। लेकिन बैठक में जायसवाल के नाम पर चर्चा होना पक्का है, लेकिन जगह मिले इस बात की संभावना न के बराबर। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने आप को साबित किया है कि वह गिल से ज्यादा उपयोगी हैं।