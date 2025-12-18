IND vs SA 5th T20I Weather Update: क्या कोहरे के चलते पांचवां टी20 मैच भी होगा रद? ऐसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 5th T20I Weather Update: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से यह मैच (17 दिसंबर 2025) रद करना पड़ा।

अब दोनों टीमें सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20 मैच में आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 19 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथा मैच रद होने के बाद फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अहमदाबाद में भी कोहरे की वजह से मैच पर असर तो नहीं पड़ेगा? ऐसे में आपको बताते हैं कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम।

IND vs SA 5th T20I Weather Update: कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Ahmedabad Weather Updates) में भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa 5th T20I Match) के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाना है। कोहरे के कारण चौथा टी20 मैच रद होने के बाद पांचवें टी20 मैच पर क्या कोहरे का असर पड़ेगा, इसकी चर्चा हो रही है।

तो इससे पहले आपको बता दें कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अहमदाबाद में कोहरे की कोई संभावना नहीं है। वहां आसमान साफ रहेगा और तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। यानी मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा और पूरा मैच खेला जाएगा।