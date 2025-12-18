IND vs SA 5th T20I Weather Update: क्या कोहरे के चलते पांचवां टी20 मैच भी होगा रद? ऐसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम
IND vs SA 5th T20I Weather Update: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ में घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था। अब पांचवां और ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 5th T20I Weather Update: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से यह मैच (17 दिसंबर 2025) रद करना पड़ा।
अब दोनों टीमें सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20 मैच में आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 19 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथा मैच रद होने के बाद फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अहमदाबाद में भी कोहरे की वजह से मैच पर असर तो नहीं पड़ेगा? ऐसे में आपको बताते हैं कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम।
IND vs SA 5th T20I Weather Update: कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Ahmedabad Weather Updates) में भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa 5th T20I Match) के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाना है। कोहरे के कारण चौथा टी20 मैच रद होने के बाद पांचवें टी20 मैच पर क्या कोहरे का असर पड़ेगा, इसकी चर्चा हो रही है।
तो इससे पहले आपको बता दें कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अहमदाबाद में कोहरे की कोई संभावना नहीं है। वहां आसमान साफ रहेगा और तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। यानी मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा और पूरा मैच खेला जाएगा।
भारत के लिए क्यों अहम है 5वां टी20?
फिलहाल भारत इस टी20 सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत ने पहला मैच कटक में 101 रन से जीता था। दूसरा मैच मुल्लांपुर में 51 रन से हार गया। तीसरे टी20 में धर्मशाला में 25 रन से जीत दर्ज की,जबकि चौथा मैच रद हो गया था।
ऐसे में सीरीज पर अभी भारत का पलड़ा भारी (2-1) है। अगर भारत पांचवां टी20 जीतता है, तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगा। वहीं, ये मैच साउथ अफ्रीका के लिए 'करो या मरो' रहेगा।
अगर भारत यह मैच हार भी जाता है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी और भारत सीरीज नहीं हारेगा। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है, ताकि वह सीरीज हार से बच सके।
India vs South Africa T20I 2025: दोनों टीमें इस प्रकार-
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा , तिलक वर्मा, शाहबाज, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर।
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), डिकाक, हेंड्रिक्स, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, फरेरा, जेनसेन, लूथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी नगिदी, कार्बिन बाश, केशव महाराज और जार्ज लिंडे।
