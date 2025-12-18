IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका का टी-20 मुकाबला बिना टॉस के ही क्यों हो गया रद? अब सामने आई असल वजह
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े पर नजर डालें तो 15 दिसंबर से कोहरा छाने का दौर शुरू होता है। वर्ष 2023 में 15 और 2024 में 16 दिसंबर को धुंध की शुरुआत हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) इस बात से पूरी तरह रूबरू होने के बावजूद सबक नहीं ले सका और भारत-दक्षिण अफ्रीका का हाईवोल्टेज मुकाबला बिना टास के ही रद हो गया।
यदि रोस्टर के मुताबिक, इस मौसम में उत्तर प्रदेश में मैच कराना है तो रात की जगह दिन में हो, लेकिन ब्राडकास्टर के दबाव के चलते अब दिन में मुकाबले नहीं होते हैं। क्योंकि रात की तुलना में दिन में मैच देखने वालों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की कमी होती है।
तीन सौ किलोमीटर से मैच देखने पहुंचे हरीश
गोरखपुर से भारत और दक्षिण अफ्रीका टी-20 मुकाबला देखने पहुंचे हरीश सिंह कहते हैं, इस मैच के लिए 10 दिन पहले टिकट लिया था। बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचा। दिनभर घूमने के बाद शाम पांच बजे इकाना स्टेडियम में प्रवेश मिला। जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में वार्मअप करने पहुंचे तो उन्हें देखकर बेहद उत्साहित हो गया।
मेरे साथ छोटा भाई भी है, लेकिन ढाई घंटे के इंतजार के बाद मैच रद हो गया। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आइपीएल देखने आऊंगा। हरीश इकाना में पहली बार कोई मैच देखने आए थे। यही हाल, प्रतापगढ़ से आए शनि मिश्रा ने सुनाया। वह दोपहर में ट्रेन से राजधानी पहुंचे, लेकिन अब बिना मैच देखे वापस लौटना पड़ा रहा है।
ड्रेसिंग रूम में बीता खिलाड़ियों का समय
मैच शुरू होने से एक घंटे पहले दोनों टीमें स्टेडियम में वार्मअप करने पहुंचीं। छह बजे से भारत और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने नेट पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू किया। छह बजे पहला निरीक्षण किया गया। अंपायर ने टास का समय बढ़ाया तो कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए।
इस दौरान स्टैंड में मौजूद दर्शक अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को आवाज लगा रहे थे। अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे से खेलप्रेमी मिलने को उत्सुक थे, लेकिन कोहरा बढ़ने के साथ धीरे-धीरे दोनों टीमों के क्रिकेटर पवेलियन का रूख करने लगे। करीब साढ़े सात बजे तक स्टेडियम से सभी क्रिकेटर और दोनों अंपायर ड्रेसिंग रूम जा चुके थे।
सुधीर के साथ सेल्फी के लिए जुटी भीड़
सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े प्रशंसक सुधीर कुमार चौधरी को गेट के बाहर देखकर दर्शकों की भीड़ उनके साथ सेल्फी को उमड़ पड़ी। वह जिधर जाते, क्रिकेट प्रेमी उनके पीछे पहुंच जाते। शरीर पर तिरंगा पेंट लगा और मिस यू तेंदुलकर लिखाकर घूम रहे सुधीर के आने से शहर के युवा क्रिकेटरों में भी उत्साह दिखा। वहीं, सुधीर भी अपने प्रशंसकों के साथ खुलकर मिले और सेल्फी भी ली।
इस मैच का था 30 करोड़ बीमा
टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का बीमा होता है, लेकिन यह खिलाड़ियों के व्यक्तिगत बीमा से अलग होता है। यह मुख्य रूप से मैच के आयोजन से जुड़े वित्तीय जोखिमों, जैसे- मैच रद होने, प्रसारण अधिकारों और स्टेडियम व दर्शकों की सुरक्षा के लिए होता है, जिसमें ब्राडकास्टर, प्रायोजक और क्रिकेट बोर्ड शामिल होते हैं और कभी-कभी खिलाड़ियों के लिए भी व्यक्तिगत बीमा होता है। यूपीसीए के एक पदाधिकारी के अनुसार, भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले का 30 करोड़ रुपये का बीमा था।
