IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका का टी-20 मुकाबला बिना टॉस के ही क्यों हो गया रद? अब सामने आई असल वजह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े पर नजर डालें तो 15 दिसंबर से कोहरा छाने का दौर शुरू होता है। वर्ष 2023 में 15 और 2024 में 16 दिसंबर को धुंध की शुरुआत हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) इस बात से पूरी तरह रूबरू होने के बावजूद सबक नहीं ले सका और भारत-दक्षिण अफ्रीका का हाईवोल्टेज मुकाबला बिना टास के ही रद हो गया।

यदि रोस्टर के मुताबिक, इस मौसम में उत्तर प्रदेश में मैच कराना है तो रात की जगह दिन में हो, लेकिन ब्राडकास्टर के दबाव के चलते अब दिन में मुकाबले नहीं होते हैं। क्योंकि रात की तुलना में दिन में मैच देखने वालों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की कमी होती है।



तीन सौ किलोमीटर से मैच देखने पहुंचे हरीश

गोरखपुर से भारत और दक्षिण अफ्रीका टी-20 मुकाबला देखने पहुंचे हरीश सिंह कहते हैं, इस मैच के लिए 10 दिन पहले टिकट लिया था। बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचा। दिनभर घूमने के बाद शाम पांच बजे इकाना स्टेडियम में प्रवेश मिला। जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में वार्मअप करने पहुंचे तो उन्हें देखकर बेहद उत्साहित हो गया।

मेरे साथ छोटा भाई भी है, लेकिन ढाई घंटे के इंतजार के बाद मैच रद हो गया। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आइपीएल देखने आऊंगा। हरीश इकाना में पहली बार कोई मैच देखने आए थे। यही हाल, प्रतापगढ़ से आए शनि मिश्रा ने सुनाया। वह दोपहर में ट्रेन से राजधानी पहुंचे, लेकिन अब बिना मैच देखे वापस लौटना पड़ा रहा है।



ड्रेसिंग रूम में बीता खिलाड़ियों का समय

मैच शुरू होने से एक घंटे पहले दोनों टीमें स्टेडियम में वार्मअप करने पहुंचीं। छह बजे से भारत और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने नेट पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू किया। छह बजे पहला निरीक्षण किया गया। अंपायर ने टास का समय बढ़ाया तो कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए।