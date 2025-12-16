SRH Probable Playing 11: ऑरेंज आर्मी में बल्लेबाजों की भरमार, गेंदबाजों की कमी से कहीं भुगतना ना पड़े खामियाजा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 10 खिलाड़ियों को खरीदा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन को 13 करोड़ में अपने साथ जोड़कर टीम को और मजबूत किया। अनकैप्ड प्लेयर सलिल अरोड़ा पर 1.50 करोड़ रुपये खर्च किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑरेंज आर्मी के पास बल्लेबाजों की भरमार हो गई है, जो किसी भी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने पिछले दो सीजन में गदर काटा हुआ है। इसके बाद ईशान किशन, हेनरिक्स क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम को मजबूती दिलाई है।

लियाम के आने क्लासेन फ्री अब लियाम लिविंगस्टन के जुड़ने से टीम और मजबूत हो गई है। अब हेनरिक क्लासेन को टीम मिडिल ऑर्डर में किसी भी स्थान पर खिला सकती है। कामिंदु मेंडिस और अनिकेत वर्मा ने भी पिछले सीजन टीम के लिए अच्छा किया था। कुल मिलकर टीम के पास एक बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं।

बॉलिंग कमजोर सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी पिछले सीजन कमजोर रही थी। कप्तान पैट कमिंस लगभग अकेले पड़ गए। हालांकि, टीम में ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स और जयदेव उनादकट जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन टीम संघर्ष करती हुई दिखी थी। टीम के पास क्वालिटी स्पिनर की कमी है।

लिविंगस्टन स्पिन कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट स्पिन की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई बड़ा नाम नहीं दिखता है। जरूरत पड़ने पर अभिषेक शर्मा भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। बाएं हाथ के युवा स्पिनर हर्ष दुबे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी।