SRH IPL 2026 Auction Live: शमी का रिप्लेसमेंट खोजेगी ऑरेंज आर्मी, 25.50 करोड़ रुपये हैं पर्स में मौजूद

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sunrisers Hyderabad IPL 2026 Full Squad: सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 नवंबर को मोहम्मद शमी समेत कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम से आगामी सीजन के लिए रिलीज कर दिया था। अब टीम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में शमी का रिप्लेसमेंट तलाश करेगी। टीम के पास 25.50 करोड़ रुपये का पर्स है।

टीम के इतिहास पर गौर करें तो साल 2016 में डेविड वॉर्नर की कप्तानी में अपना एकमात्र खिताब जीता है। वह अपने दूसरे खिताब की तलाश में हैं। टीम में मौजूद अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने बीते दो सीजन में गजब का प्रदर्शन किया है। पैट कमिंस की कप्तानी में टीम इस सीजन भी उम्दा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।