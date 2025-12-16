SRH IPL 2026 Auction Live: शमी का रिप्लेसमेंट खोजेगी ऑरेंज आर्मी, 25.50 करोड़ रुपये हैं पर्स में मौजूद
आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद 25.50 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरी है। वह मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट खोजने की कोशिश करेगी। साथ ही ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sunrisers Hyderabad IPL 2026 Full Squad: सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 नवंबर को मोहम्मद शमी समेत कुल 8 खिलाड़ियों को अपनी टीम से आगामी सीजन के लिए रिलीज कर दिया था। अब टीम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में शमी का रिप्लेसमेंट तलाश करेगी। टीम के पास 25.50 करोड़ रुपये का पर्स है।
टीम के इतिहास पर गौर करें तो साल 2016 में डेविड वॉर्नर की कप्तानी में अपना एकमात्र खिताब जीता है। वह अपने दूसरे खिताब की तलाश में हैं। टीम में मौजूद अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने बीते दो सीजन में गजब का प्रदर्शन किया है। पैट कमिंस की कप्तानी में टीम इस सीजन भी उम्दा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।
IPL 2026 Auction में खरीदे गए खिलाड़ी-
रिटेन किए गए खिलाड़ी- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर शरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कमिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जिशान अंसारी
रिलीज किए गए खिलाड़ी- अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, मोहम्मद शमी (ट्रेड), सिमरनजीत सिंह, राहुल चहर, एडम जम्पा
ईशान किशन, अंकित वर्मा, आर शरण, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, हर्षल पटेल, कमिंदू मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रायन कार्से (ट्रेड), अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, जिशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा,
