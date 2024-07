ENG vs WI: इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज को मिला खास सम्मान, दूसरे टेस्ट के दौरान पिता और मां के सामने उठा राज से पर्दा

Special moments at Trent Bridge for @StuartBroad8 🥰

Unveiling 'The Stuart Broad End' alongside his Mum and Dad 👨‍👩‍👦 pic.twitter.com/1bElOnTpw3— England Cricket (@englandcricket) July 18, 2024

2007 में किया था डेब्यू

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाजों में से एक स्टुअर्ट ब्रॉड ने साल 2007 से 2023 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। स्टुअर्ट ब्रॉड का जन्म नॉर्टिंघमशायर में हुआ था। ट्रेंट ब्रिज उनका होम ग्राउंड रहा है। ऐशज टेस्ट सीरीज के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। ब्रॉड ने 167 टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने 604 विकेट हासिल किए थे। वहीं, 121 वनडे मैच में 178 विकेट और टी20I में 56 मैच में 65 विकेट चटकाए थे।

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इंलेवन

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, मार्क वुड, शोएब बशीर

