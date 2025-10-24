Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SL W vs PAK W: बदनसीब पाकिस्तान... महिला वर्ल्ड कप में नहीं जीत सका एक भी मैच, आखिरी मुकाबला भी बारिश से धुला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:02 PM (IST)

    पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 4.2 ओवर में 18 रन बना लिए थे। तभी दूसरी बार बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा और अंपायरों ने मैच को रद करने का निर्णय किया। कोलंबो में यह पांचवां मुकाबला था, जो बारिश के कारण रद कर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच का मैच रद। फोटो- ICC

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वनडे वर्ल्ड कप में शुक्रवार को सह मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद कर दिया गया। कोलंबो में खेला गया ये मुकाबला बारिश के कारण करीब ढाई घंटे की देरी से शुरू हुआ। मैच को 34-34 ओवर का किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 4.2 ओवर में 18 रन बना लिए थे। तभी दूसरी बार बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा और अंपायरों ने मैच को रद करने का निर्णय किया। कोलंबो में यह पांचवां मुकाबला था, जो बारिश के कारण रद कर दिया गया।

    बदकिस्मत पाकिस्तान

    श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेने उतरी थीं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की एकमात्र टीम रही, जिसे एक भी जीत नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान ने 7 मैच में 4 मैच हारे, जबकि 3 मुकाबले रद हो गए।

    श्रीलंका को मिली एक जीत

    वहीं, श्रीलंका की टीम ने 7 मैचों में एक जीत, तीन हार और तीन ड्रा के साथ पांचवें स्थान पर रहकर टूर्नामेंट का अंत किया। महिला वनडे वर्ल्ड कप में कोलंबो को 11 मैचों की मेजबानी दी गई थी, जिनमें से पांच मैच धुल गए। न्यूजीलैंड की टीम ने इसके लिए आपत्ति भी जताई थी। टीम ने मैच शेड्यूल पर सवाले उठाए थे। 

    यह भी पढ़ें- IND W vs NZ W: प्रतिका-मंधाना ने दिलाया सेमीफाइनल का टिकट, रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया