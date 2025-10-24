SL W vs PAK W: बदनसीब पाकिस्तान... महिला वर्ल्ड कप में नहीं जीत सका एक भी मैच, आखिरी मुकाबला भी बारिश से धुला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वनडे वर्ल्ड कप में शुक्रवार को सह मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद कर दिया गया। कोलंबो में खेला गया ये मुकाबला बारिश के कारण करीब ढाई घंटे की देरी से शुरू हुआ। मैच को 34-34 ओवर का किया गया।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 4.2 ओवर में 18 रन बना लिए थे। तभी दूसरी बार बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा और अंपायरों ने मैच को रद करने का निर्णय किया। कोलंबो में यह पांचवां मुकाबला था, जो बारिश के कारण रद कर दिया गया।

बदकिस्मत पाकिस्तान श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेने उतरी थीं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की एकमात्र टीम रही, जिसे एक भी जीत नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान ने 7 मैच में 4 मैच हारे, जबकि 3 मुकाबले रद हो गए।