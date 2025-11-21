Language
    IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने ODI और T20I सीरीज के लिए टीम का किया एलान, एनरिक नॉर्खिया और क्विंटन डी कॉक को मिली जगह

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका ने तीन वनडे और पांच टी20I सीरीज के लिए टीमों का एलान कर दिया है। वनडे में नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा की वापसी हुई है। वहीं, चोट के बाद वापसी कर रहे एनरिक नॉर्खिया को टी20I टीम में जगह दी गई है। क्विंटन डी कॉक को वनडे और टी20I दोनों टीम में शामिल किया गया है। 

    एनरिक नॉर्खिया को मिली टी20I टीम में जगह। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले एनरिक नॉर्खिया की टी20 टीम में वापसी हुई है। वह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण रिहैब पर थे। उन्होंने टी20 चैलेंज में डॉल्फिन्स के लिए मैदान पर वापसी की। हालांकि, उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं मिली है।

    वहीं, चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर रहने वाले नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा टीम की कमान संभालने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले रुबिन हरमन ने अपनी जगह बरकरार रखी है।

    क्विंटन डी कॉक की वापसी

    टी20I और वनडे टीम में क्विंटन डी कॉक की वापसी के साथ रियान रिकेल्टन को भी वनडे टीम में जगह दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 123 रन बनाने वाले डी कॉक ने वापसी के बाद से खेले गए चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1, 23, 7 और 0 के स्कोर बनाए हैं, लेकिन भारत में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका औसत 50.88 और स्ट्राइक रेट 142.23 है।

    रीजा हेंड्रिक्स की भी टी20I टीम में वापसी हुई है, जबकि आक्रामक बल्लेबाज लुआन-डी प्रीटोरियस को टी20I टीम में जगह नहीं मिली। पाकिस्तान के खिलाफ टी20I में साउथ अफ्रीका की कप्तानी करने वाले डोनोवन फरेरा ने अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी हुई है।

    डेविड मिलर को मिली जगह

    डेविड मिलर की भी टी20 टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका के लिए खेला था। एडेन मार्करम टी20I में टीम की कमान संभालेंगे। बता दें कि तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा।

    वहीं, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को और आखिरी वनडे 6 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद पांच टी20I मैच की सीरीज खेली जाएगी, जो 9 दिसंबर से 19 दिसंबर तक खेली जाएगी।

    भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की वनडे टीम-

    टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराजा, मार्को यानसन, एडेन मार्करम, रियान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रायन

    भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टी20I टीम-

    एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज

