    NZ W vs ENG W: हार के साथ वनडे क्रिकेट से विदा हुईं सोफी डिवाइन, 19 साल के करियर को कहा अलविदा

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:02 PM (IST)

    कीवी टीम की कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने हार के साथ विदा ली। सोफी अपने रिटायरमेंट मैच के खत्म होने के बाद मैदान से लौटते समय काफी इमोशनल भी हो गई थी। सोफी डिवाइन ने मैच खत्म होने के बाद स्वीकार किया कि उनकी कोशिश जीत के साथ विदा लेने की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।

    Hero Image

    सोफी डिवाइन को इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिया सम्मान। फोटो- ICC

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने अपने 19 साल के वनडे करियर को अलविदा कह दिया। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान अपना आखिरी मैच खेला। मैच पूरा होने के बाद डिवाइन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

    'मैं उतना रो नहीं पाई'

    मैच के बाद सोफी ने कहा, मैंने जितना सोचा था। उतना नहीं रोई। एलान पहले करने का सबसे अच्छा पहलू यही था कि मैं अपनी भावनाओं को समझ पाई। यह आज के दिन का आनंद लेने और 19 साल पहले की शुरुआत को याद करने का मौका था।

    बता दें कि सोफी न्यूजीलैंड के लिए वनडे में सबसे ज्यादा लंबे समय तक खेलने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं, जिसमें उनसे आगे सिर्फ सूजी बेट्स हैं। सोफी ने न्यूजीलैंड के लिए 159 मैच खेले हैं। इस दौरान 4279 रन बनाए, जिसमें 9 शतक शामिल हैं। वनडे में कुल 111 विकेट हासिल किए।

    इंग्लैंड के हाथों मिली हार

    मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 168 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी। इंग्लैंड की टीम ने इस टारगेट को 29.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। एमी जोन्स ने नाबाद 86 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी।

    व्हाइट फर्न्स को विश्व कप में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। उन्होंने खेले गए पांच मैचों में से केवल एक में जीत हासिल की। उनके सात में से दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे। सोफी डिवाइन ने शेड्यूल को लेकर आलोचना भी की थी।

