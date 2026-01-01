Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिम्‍बाब्‍वे के स्‍टार खिलाड़ी सिकंदर रजा की निजी जिंदगी में आया भूचाल, 13 साल के भाई की हुई मौत

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    जिम्‍बाब्‍वे के टी20 कप्‍तान सिकंदर रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रजा के छोटे भाई मोहम्‍मद महदी का 13 साल की उम्र में निधन हो गया। जिम्‍बाब्‍वे क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिकंदर रजा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जिम्‍बाब्‍वे के टी20 इंटरनेशनल कप्‍तान सिकंदर रजा पर दुखों का पहाड़ टूटा है। रजा के छोटे भाई मोहम्‍मद महदी का 13 साल की उम्र में निधन हो गया। 29 दिसंबर यानी सोमवार को महदी ने आखिरी सांस ली। हरारे के वॉरेन हिल्‍स कब्रिस्‍तान में मंगलवार को महदी को दफनाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट बोर्ड ने खुलासा किया कि रजा के भाई को जन्‍म से ही हैमोफिलिया नामक बीमारी थी, जिसमें खून ठीक से जमता नहीं है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अपने बयान में कहा कि महदी की मृत्यु हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण हुई।

    जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट का बयान

    जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट ने महदी के असामयिक मौत पर रजा और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा, 'जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) जिम्बाब्वे टी20आई कप्तान सिकंदर रजा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, जिनके प्रिय छोटे भाई मुहम्मद महदी का 29 दिसंबर 2025 को हरारे में 13 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया।'

    बयान में आगे कहा गया, 'मोहम्‍मद महदी जन्म से हीमोफिलिया से पीड़ित थे और दुर्भाग्यवश हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें 30 दिसंबर 2025 को हरारे के वारेन हिल्स कब्रिस्तान में दफनाया गया।'
    'जेडसी बोर्ड, प्रबंधन, खिलाड़ी और कर्मचारी इस बेहद कठिन समय में सिकंदर रज़ा और उनके परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। अल्लाह उन्हें सांत्वना और शक्ति प्रदान करे और मुहम्मद महदी की आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करे।'

    रजा ने दिया जवाब

    सिकंदर रजा ने जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट के बयान में टूटे हुए दिल का इमोजी बनाकर जवाब दिया। बता दें कि रजा ने हाल ही में आईएलटी20 में शारजार वॉरियर्स का प्रतिनिधित्‍व किया था, जहां उन्‍होंने 10 मैचों में 171 रन बनाए और 10 विकेट चटकाए। रजा के ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद वॉरियर्स की टीम अंक तालिका में आखिरी स्‍थान पर रही। वॉरियर्स ने 10 में से केवल तीन मैच जीते।

    वर्ल्‍ड कप में दिखाएंगे दम

    सिकंदर रजा अब आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में एक्‍शन में नजर आएंगे। जिम्‍बाब्‍वे को ऑस्‍ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान के साथ ग्रुप-बी में रखा गया है। जिम्‍बाब्‍वे अपने अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को ओमान के खिलाफ करेगा।

    यह भी पढ़ें- Sikandar Raza के जुनून ने जीता दिल - 6327 किमी का सफर, टॉस से पहले टीम में एंट्री; PSL Final के बने हीरो

    यह भी पढ़ें- PSL 2025 Final: सिकंदर का राज… लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार जीता PSL खिताब; क्वेटा को फाइनल में मिली करारी हार