इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गिल ने सोमवार को टीम मैनेजमेंट को इस समस्या के बारे में बताया। गिल पहला टेस्‍ट खेलेंगे या नहीं इस पर बुधवार को फैसला लिया जा सकता है। अगर गिल बाहर होते हैं तो सरफराज खान को प्‍लेइंग 11 में जगह मिलने की ज्‍यादा संभावना है।

