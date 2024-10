IND vs NZ: बेंगलुरु टेस्ट से पहले रोहित शर्मा को सता रहा है डर, प्लेइंग-11 चुनने में इस वजह से हो रही है परेशानी

रोहित ने कहा, "प्लेइंग-11 का चुनाव स्थितियों पर निर्भर करता है। आज यहां बारिश हो रही है। पिच पर कवर्स हैं। हम कल सुबह फैसला लेंगे कि हमें तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरना है या दो के साथ और हमारी बेस्ट प्लेइंग-11 क्या होगी। हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं।"

Captain Rohit Sharma in the batting practice, He's working hard at Chinnaswamy.



- THE HITMAN IS COMING TO RULE..!!! 🔥pic.twitter.com/wmYomqlNbB