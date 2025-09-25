India Squad: वनडे सीरीज में अय्यर बने इंडिया-ए के कप्तान, शेष भारत की कमान रजत पाटीदार को मिली

नई दिल्ली, प्रेट्र। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ कानपुर में 30 सितंबर से होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत-ए का कप्तान बनाया गया है जिससे 50 ओवरों की सीनियर टीम में उन्हें कमान सौंपे जाने की संभावना बन रही है। हालांकि, वह अगले छह महीने लाल गेंद के क्रिकेट से दूर रहेंगे।

अय्यर ने हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर को बताया है कि वह कमर की तकलीफ के कारण लाल गेंद का क्रिकेट नहीं खेल सकते। भारत ए टीम में स्पिनर रवि बिश्नोई, विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, हरफनमौला रियान पराग और आयुष बडोनी शामिल हैं।

टीमें:-

पहले वनडे के लिए भारत-ए टीम:- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत-ए टीम:- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

शेष भारत टीम (ईरानी कप):- रजत पाटीदार (कप्तान ), अभिमन्यु ईश्वरन, आर्यन जुयाल, ऋतुराज गायकवाड़, यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन, तनुष कोटियान, मानव सुतार, गुरनूर बरार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, सारांश जैन।

यह भी पढ़ें- IND A vs AUS A: भारतीय टीम में नाम आते ही 'जाग गया' यह बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी