VHT: Shreyas Iyer करेंगे बाकी बचे मैचों में मुंबई टीम की कप्तानी, शार्दुल ठाकुर की लेंगे जगह
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Mumbai Captain VHT: टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मुकाबलों के लिए मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। चोट से मैदान पर वापसी कर रहे अय्यप को ये बड़ी जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर के चोटिल होने के कारण अनुपलब्ध होने पर मिली है।
श्रेयस सोमवार को मुंबई टीम से जुड़े और उन्होंने कोच ओमकार साल्वी और अतुल रानाडे की देखरेख में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रेयस अय्यर के मुंबई टीम का कप्तान बनाए जाने की जानदारी दी है।
Shreyas Iyer बने मुंबई टीम के कप्तान
दरअसल, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा,
MCA यह एलान करता है कि श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के बाकी बचे हुए मैचों के लिए मुंबई की सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।
MCA
विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज के बाद अय्यर का मुंबई टीम का कप्तान बने रहना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा उन्हें अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी के लिए मिलने वाली फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा। अय्यर को 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है।
श्रेयस का चयन वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में एक शर्त के साथ किया गया था। हाल ही में वनडे टीम की घोषणा करते समय, BCCI ने कहा था कि अय्यर की फिटनेस का आकलन 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में किया जाएगा और फिट होने पर ही वह वनडे टीम में शामिल होंगे। क्रिकबज ने रविवार को रिपोर्ट दी कि उनके पूर्ण फिटनेस हासिल करने की संभावना काफी अधिक है। बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड का पहला वनडे 11 जनवरी को बड़ौदा में है।
अगर अय्यर को अंतरराष्ट्रीय वापसी के लिए हरी झंडी मिल जाती है, तो MCA को विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों के लिए दूसरा कप्तान नियुक्त करना होगा, जिसके मैच 12 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। MCA सचिव उन्मेष खानविलकर ने कहा कि चीजें साफ होने के बाद हम फैसला लेंगे। श्रेयस शेष दो लीग मैचों में टीम का नेतृत्व करेंगे।
चोट से उबर रहे हैं अय्यर
अय्यर पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान कैच पकड़ने की कोशिश में लगी प्लीहा (Spleen) की चोट के कारण बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपनी इंजरी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन कराया था। अब मंगलवार यानी 6 जनवरी 2026 को तीन महीने से ज्यादा समय के बाद वह क्रिकेट मैदान पर उतरने वाले हैं।
मुंबई की टीम मौजूदा समय में ग्रुप सी में दूसरे स्थान पर है और अगले दौर में पहुंचने के लिए मजबूत स्थिति में है। वे अपना अगला लीग मैच मंगलवार (6 जनवरी) को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ और 8 जनवरी को पंजाब के खिलाफ खेलेंगे। ये दोनों मैच जयपुर में होंगे।
