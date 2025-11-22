Exclusive: आईपीएल से पहले श्रेयस अय्यर का फिट होना मुश्किल, किया गया यूजीसी टेस्ट; नहीं खेल पाएंगे वनडे सीरीज

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली। वनडे में भारत के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। टी-20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च में शुरू होने वाले आईपीएल से पहले पंजाब किंग्स के कप्तान का फिट होना मुश्किल है। हो सकता है आईपीएल में अपनी टीम के शुरुआती मैचों में भी वह न खेल पाएं।

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान कैच पकड़ते समय श्रेयस गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। शुरुआत में यह चोट सामान्य मानी जा रही थी, लेकिन फिर स्थिति बिगड़ गई और उन्हें आंतरिक रक्तस्त्राव होने के कारण आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। बाद में बीसीसीआई की ओर से पुष्टि हुई कि श्रेयस की स्पिलीन (तिल्ली) फट गई थी, जिसके बाद उनकी ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी की गई थी।

घर पर किया गया यूएजी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद श्रेयस अपने घर लौट आए और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में एक बेहद सावधानीपूर्ण रिहैब प्लान फॉलो कर रहे हैं। दैनिक जागरण को मिली एक्सलूसिव जानकारी के अनुसार, इसी हफ्ते मुंबई में श्रेयस का उनके घर के पास एक अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट को देश के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर दिनशा पार्डीवाला ने जांचा।

दो महीने बाद फिर होगा स्कैन स्कैन में सुधार दिखाई दिया है, लेकिन उन्हें अगले एक महीने तक किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी गई है जो पेट के अंदर दबाव बढ़ा सकती है। एक महीने तक वह अपनी दैनिक कार्यों के अलावा बहुत हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वह एक महीने तक ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे उनके पेट पर दबाव पड़े। लगभग दो महीने के बाद उनका एक और यूएसजी टेस्ट कराया जाएगा जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू कर पाएंगे या नहीं।

मिस करेंगे वनडे सीरीज सूत्रों ने बताया कि अगले स्कैन की रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा कि श्रेयस कब से सक्रिय ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अब तय है कि श्रेयस साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। इतना ही नहीं आगे भी उनके अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने पर अनिश्चितता की स्थिति है।