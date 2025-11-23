Language
    Shreyas Iyer हुए आगबबूला, प्रीति जिंटा संग पार्टी के बाद सुरक्षा स्टाफ को दी कड़ी चेतावनी; VIDEO वायरल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    Shreyas Iyer Angry Video: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक सुरक्षाकर्मी पर गुस्सा करते दिख रहे हैं जिसने भीड़ हटाने के बजाय उनसे सेल्फी मांगी। 

    Shreyas Iyer हुए आगबबूला, प्रीति जिंटा संग पार्टी के बाद सुरक्षा स्टाफ को दी कड़ी चेतावनी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Angry Video: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अय्यर अपने फैंस के बीच फंस गए है। एक सुरक्षा स्टाफ, जो उन्हें फैंस से दूर रखने और सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए था, उसने भीड़ में शामिल होकर अय्यर से सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की। इस पर अय्यर गुस्से में आ गए और उन्होंने जो कुछ कहा वो कैमरे में कैद हो गया। उनका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

    Shreyas Iyer हुए आगबबूला

    दरअसल, वायरल वीडियो में देखा गया कि श्रेयस अय्यर को देख फैंस की भीड़ लग गई और एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि अय्यर का फैन है, उसने भी अय्यर से सेल्फी मांगने की विनती की। इस पर अय्यर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा काम है हटाना।

     

    श्रेयस अय्यर मैदान से चल रहे है बाहर

    अय्यर इस समय क्रिकेट मैदान से बाहर हैं। उन्हें पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी ODI में खेलते समय प्लीहा (spleen) में चोट लगी थी। उनकी चोट गंभीर थी और डॉक्टरों के अनुसार उन्हें कम से कम चार महीने क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है।

    चोट उस समय लगी जब अय्यर ने कैच लेने के दौरान गिर गए। उन्हें मैदान से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन में इंटर्नल ब्लीडिंग और प्लीहा फटने की पुष्टि हुई। 

    प्रीति जिंटा ने एक्स पर शेयर की फोटो

    पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने अपने एक्स पर फोटो शेयर की हैं, जो कि शशांक के जन्मदिन पार्टी की हैं। इस फोटो में श्रेयस अय्यर भी नजर आ रहे हैं। प्रीति ने एक्स पर लिखा कि कभी-कभी बिना प्लान और बिना तैयारी के शामें सबसे अच्छी होती हैं। शशांक को एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रेयस अय्यर अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं और ये देखकर मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। रोहिणी हमेशा बहुत बढ़िया रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह डिनो से मिलकर बहुत अच्छा लगा।

    बता दें कि अय्यर को पहले पूरी तरह रिकवर करना होगा और इसके बाद ही वो ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी वह मिस कर सकते हैं।