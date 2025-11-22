सूर्यकुमार यादव के रहते शार्दुल ठाकुर को मिली टी20 टीम की कमान, नीतीश के हिस्से भी आई बड़ी जिम्मेदारी

पीटीआई, मुंबई: शार्दुल ठाकुर सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी करेंगे। 17 सदस्यीय टीम में भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे भी शामिल हैं। मुंबई इस प्रतियोगिता की गत विजेता है।

उसने पिछले वर्ष श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में यह खिताब जीता था, जो वर्तमान टीम का हिस्सा नहीं हैं। इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में तीन शतक लगा चुके सिद्धेश लाड को भी मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी का एलीट डिवीजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का पहला दौर लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि नॉकआउट दौर इंदौर में होगा। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 26 नवंबर को लखनऊ में रेलवे के विरुद्ध खेलेगी।

दिल्ली की अगुआई करेंगे नीतीश नीतीश राणा को इस टूर्नामेंट के लिए दिल्ली की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। राणा का उत्तर प्रदेश से आने के बाद मौजूदा घरेलू सत्र में दिल्ली के लिए यह पहला टूर्नामेंट होगा। हालांकि, लेग स्पिनर दिग्वेश राठी को 23 खिलाड़ियों की इस टीम में जगह नहीं मिली है। डीडीसीए ने कहा कि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, हर्षित राणा और नवदीप सैनी अगर उपलब्ध होंगे तो टीम में शामिल होंगे।

दिल्ली को ग्रुप डी में झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड आदि के साथ रखा गया है। टीम के सभी मैच अहमदाबाद में होंगे। वहीं बंगाल की टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और आकाशदीप को जगह मिली है। अभिमन्यु ईश्वरन टीम की कप्तानी करेंगे। बंगाल अपना पहला मैच 26 नवंबर को हैदराबाद में बड़ौदा से खेलेगा।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं-: मुंबई- शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोर (विकेट कीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेट कीपर), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलेकर, तनुश कोटियन, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, इरफान उमैर।