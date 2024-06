एक गेंद पर दो बार आउट होकर भी आउट नहीं हुए पाकिस्तानी कप्तान, बीच मैच में बना मजाक, किस्मत हो तो ऐसी

यह भी पढ़ें- AUS vs AFG: ऑस्ट्रेलिया ने T20 World Cup में हराया बांग्लादेश को, 'चोट' लगी इंग्लैंड को; डिफेंडिंग चैंपियन के साथ बहुत बुरा हो गया

यॉर्कशर की पारी का 15वां ओवर फेंक रहे थे जैक ब्लैथरविक। जैक ने जो गेंद फेंकी वो नौ बॉल थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मसूद ने ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले से टकरा उनके हेलमेट पर लगी और प्वाइंट पर गई और गली के बीच में। मसूद के साथी ने रन लेने को कहा और मसूद निकल गए। इसी दौरान विकेटकीपर ने तुरंत गेंद पकड़कर गेंदबाज को दी जिन्होंने गेंद स्टंप पर मार दी। मसूद रन आउट हो गए। लेकिन तभी पता चला कि मसूद जब शॉट खेलने के लिए ऑफ स्टंप की तरफ आए थे वह हिट-विकेट हो गए थे। लेकिन फिर भी वह आउट नहीं हुए।

Shan Masood steps on his stumps off a no ball, Lancashire take the bails off at the other end - but Masood remained not out under law 31.7 pic.twitter.com/yQG6gP6Rac— Vitality Blast (@VitalityBlast) June 20, 2024