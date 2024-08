WI vs SA: शमार जोसेफ का 'पंजा' पड़ा साउथ अफ्रीका पर भारी, मार्करम-बावुमा की कर दी बोलती बंद

गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और वहीं से अंदर आकर सीधे बावुमा के पैड पर लगी। गेंद नीची रही इसलिए बावुमा इसे सही से खेल नहीं पाए और पैड पर खा बैठे। वेस्टइंडीज ने अपील की जो सफल रही और बावुमा को बिना रन बनाए लौटना पड़ा। मार्करम ने 30 गेंदों पर 14 रन बनाए थे। इसके बाद जोसेफ ने डेविड बेडिंघम (28), काइल वेरीयेने (21)और फिर केशव महाराज को पवेलियन की राह दिखाई। महाराज खाता नहीं खोल सके।

Shamar Joseph's 1st Test wicket on homesoil and it's a double wicket maiden!💥🤯#WIvSA | #MenInMaroon pic.twitter.com/Hh6pgfNDZP