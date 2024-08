बेटे से पहली बार मिलने पर भावुक हो गए शाहीन शाह अफरीदी, भूल गए बुरी हार का दर्द, कहा- अब जिंदगी बदल गई

My heart is full and my life just got a whole lot better. 24/08/2024 will always be special to us. Welcome to the world my son, Aliyaar Afridi.

I will forever be thankful to my wife for all the pain and sufferings she had to endure. She is… pic.twitter.com/oZ4TD6Xl2m— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) August 26, 2024

शाहिद अफरीदी हैं ससुर

शाहीन ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बेहतरीन ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी अनसा से शादी की है। दोनों की शादी तीन फरवरी 2023 को हुई थी। एक दिन पहले ही उन्होंने बेटे को जन्म दिया है।

यह भी पढ़ें- 'पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना दिया', बांग्लादेश से हार के बाद कामरान अकमल ने टीम को सुनाई जली-कटी