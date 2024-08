नहीं खत्म हुई पाकिस्तान टीम में फूट, शाहीन अफरीदी ने शान मसूद के साथ की बदतमीजी! गुस्से में आए नजर, देखें Video

इस दौरान शाहीन गुस्से में भी दिखाई देते हैं। इसी के बाद से दोबारा ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान टीम में अब भी गुटबाजी और मनमुटाव है जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ रहा है।

When there is no unity!