स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बल्‍लेबाज साई सुदर्शन रविवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट के तीसरे दिन फील्डिंग करने नहीं उतरे। उन्‍हें एहतियात रखने के लिए फील्‍ड पर नहीं भेजने का फैसला लिया गया। याद दिला दें कि साई सुदर्शन ने दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर शानदार कैच लपका था, जिसमें उन्‍हें चोट लगी थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पुष्टि की है कि चोट गंभीर नहीं है और सुदर्शन बेहतर कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन पर लगातार नजर रख रही है।

कैसे चोटिल हुए सुदर्शन याद दिला दें कि साई सुदर्शन ने दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर शानदार फील्डिंग की। उन्‍होंने रवींद्र जडेजा की गेंद पर वेस्‍टइंडीज के ओपनर जॉन कैंबल का हैरतअंगेज कैच लपका। भारतीय टीम को जल्‍द ही विकेट हासिल करने में सफलता प्राप्‍त हुई।

इस कैच के बाद सोशल मीडिया पर साई सुदर्शन की जमकर तारीफ हुई। इस दौरान सुदर्शन का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो टी दिलीप के साथ शॉर्ट लेग पर कैच प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। भारत ने बनाया विशाल स्‍कोर बता दें कि भारतीय टीम ने दूसरे दिन अपनी पारी 518/5 के स्‍कोर पर घोषित की। भारत की तरफ से कप्‍तान शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल के शतक आकर्षण का केंद्र बने। साई सुदर्शन ने भी बल्‍ले से 87 रन का उम्‍दा योगदान दिया।