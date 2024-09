Ganesh Chaturthi 2024: सचिन तेंदुलकर ने धूमधाम से किया बप्पा का स्वागत, विदेशी क्रिकेटर्स भी हुए भक्ति से सराबोर

As we welcome Lord Ganesha into our homes, may he remove all obstacles and fill our lives with joy and prosperity.

तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!#GaneshChaturthi pic.twitter.com/ajnzP6WDtr— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 7, 2024

डेविड वॉर्नर ने शेयर की स्‍टोरी

ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्‍गज क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी धूमधम से गणेश चतुर्थी मनाई। उन्‍होंने इंस्‍टाग्राम पर एक स्‍टोरी शेयर की है। इसमें भगवान गणेश की फोटो के साथ उन्‍होंने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं। डेविड वॉर्नर की स्‍टोरी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यूजर्स का कहना है कि इससे वॉर्नर का भारत प्रेम नजर आता है।

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी गणेश चतुर्थी का त्‍योहार धूमधाम से मनाया है। उन्‍होंने एक्‍स पर भगवान गणेश की 2 तस्‍वीरे शेयर की हैं। साथ ही कैप्‍शन में हैप्‍पी गणेश चतुर्थी लिखा है।

