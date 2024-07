Hey Jimmy! You've bowled the fans over with that incredible 22-year spell. Here's a little wish as you bid goodbye. It has been a joy to watch you bowl - with that action, speed, accuracy, swing and fitness. You've inspired generations with your game. Wish you a wonderful life… pic.twitter.com/ETp2e6qIQ1— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 12, 2024

सहवाग ने दी बधाई

वीरेंद्र सहवाग ने एक्‍स पर लिखा, जिमी क्‍या शानदार करियर रहा। आपका रिकॉर्ड अमर है। किसी भी तेज गेंदबाज को 704 टेस्ट विकेट से आगे खेलते हुए नहीं देखा, किसी भी तेज गेंदबाज को 188 टेस्ट मैचों के आसपास खेलते हुए नहीं देखा। शानदार करियर के लिए बधाई।

What a great career, Jimmy. An immortal record, don’t see any fast bowler surpassing 704 test wickets, don’t see any fast bower playing anywhere close to 188 Test matches. The longevity speaks volumes of the character, resilience and spirit. Congratulations on a great career.… pic.twitter.com/6sSgieLVH7— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 12, 2024

Congratulations on a fantastic career, @jimmy9 👏 Absolute GOAT 🐐 pic.twitter.com/FIzQRUUX6x— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) July 12, 2024

It’s not every day that an athlete like James Anderson comes along. As you hang your boots, world cricket loses one of its finest craftsmen! Your ability to swing the ball both ways, combined with accuracy and sheer hard work has set you apart as one of the greatest pace… pic.twitter.com/RNjkm4cRV6— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 12, 2024

End of an era! Congratulations on an incredible career @jimmy9. Your dedication and skill on the field have been truly inspiring. Wishing you all the best in your next chapter #ENGvWI pic.twitter.com/TCfRxhEg38— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 12, 2024

एंडरसन के टेस्‍ट करियर पर एक नजर

एंडरसन ने मई 2003 में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ लॉर्ड्स में टेस्‍ट डेब्‍यू किया था। उन्‍होंने अपने करियर में कुल 188 टेस्‍ट खेले। इस दौरान 350 पारियों में उन्‍होंने 704 शिकार किए। टेस्‍ट क्रिकेट में उनकी औसत 26.46 की और इकॅनमी 2.79 की रही। वह टेस्‍ट में तीसरे सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके अलावा वह टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी हैं। मुथैया मुरलीधरन ने टेस्‍ट में 800 और शेन वॉर्न ने 708 शिकार किए।

