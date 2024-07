Ranji Trophy: भारतीय टीम से बाहर किए गए Ruturaj Gaikwad बनाए गए कप्तान, रणजी ट्रॉफी में करेंगे कप्तानी

गौरतलब हो कि पिछले सीजन में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के कप्तान केदार जाधव थे, लेकिन इस साल जून में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद इस टीम का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बना दिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले रणजी सीजन में चोटिल हो गए थे और पूरे सीजन खेल नहीं पाए थे। इस बार वो पूरी तरह से ठीक हैं और पूरा सीजन खेलने की उम्मीद है।

New season, new squad! 💪 Here's our probable team for the upcoming Ranji Trophy Season 2024-25. The stage is set for another thrilling season!#mca #maharashtracricketassociation #ranjitrophy #squadannouncement #maharashtracricket #cricket #ruturajgaikwad pic.twitter.com/DfdYtllcVC