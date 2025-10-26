Rohit Sharma: क्या रोहित शर्मा ने संन्यास का बना लिया मन? क्रिप्टिक पोस्ट कर मचा दी हलचल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर चला। दूसरे में अर्धशतकीय पारी खेली तो तीसरे में नाबाद शतक जड़ा। रोहित के नाबाद शतक से ही भारत ने तीसरा वनडे मैच 9 विकेट से अपने नाम किया। मैच के बाद रोहित के बायन ने हलचल मचा दी। अब उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट कर फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है।

रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज में 202 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। मैच के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद किया। अब रविवार को रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक एयरपोर्ट पर जाते हुए फोटो शेयर की और फैंस के बीच संन्यास की अटकलों पर तेज हो गईं।