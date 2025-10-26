Rohit Sharma: क्या रोहित शर्मा ने संन्यास का बना लिया मन? क्रिप्टिक पोस्ट कर मचा दी हलचल
रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज में 202 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। मैच के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद किया। अब रविवार को रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक एयरपोर्ट पर जाते हुए फोटो शेयर की और फैंस के बीच संन्यास की अटकलों पर तेज हो गईं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर चला। दूसरे में अर्धशतकीय पारी खेली तो तीसरे में नाबाद शतक जड़ा। रोहित के नाबाद शतक से ही भारत ने तीसरा वनडे मैच 9 विकेट से अपने नाम किया। मैच के बाद रोहित के बायन ने हलचल मचा दी। अब उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट कर फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है।
रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज में 202 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। मैच के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद किया। अब रविवार को रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक एयरपोर्ट पर जाते हुए फोटो शेयर की और फैंस के बीच संन्यास की अटकलों पर तेज हो गईं।
रोहित की पोस्ट ने मचाई हलचल
रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एयरपोर्ट पर जाते हुए तस्वीर शेयर की, जिसमें पीछे से उनका पोज लिया गया है। वह हाथ उठा कर अलविदा का साइन दे रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'एक आखिरी बार सिडनी से विदाई लेते लेते हुए।'
पूर्व कप्तान का आखिरी दौरा
उनकी इस स्टोरी से काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान का यह आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा था। हालांकि, रोहित शर्मा ने संन्यास की अटकलों पर से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने अपना वजन कम किया है। साथ ही वनडे में धांसू प्रदर्शन कर यह बता दिया है कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है।
रोहित का दमदार प्रदर्शन
रोहित शर्मा अब दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं। पीटीआई के अनुसार, रोहित शर्मा के बचपन के कोच ने यह बात कंफर्म कर दी है कि, रोहित वनडे वर्ल्ड कप 2027 के बाद ही संन्यास लेना चाहते हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 8, 73 और 121 नाबाद रनों की तीन पारियां खेली थीं। उनका ऐसा फॉर्म आगे भी जारी रहा तो उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह दिलाने से कोई नहीं रोक सकता।
