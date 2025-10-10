Language
    ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अभ्यास में जुटे रोहित शर्मा, अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में दो घंटे तक की प्रैक्टिस

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:46 PM (IST)

    रोहित शर्मा ने नेट में खूब बहाया पसीना। फाइल फोटो

    मुंबई, प्रेट्र। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुक्रवार को मुंबई रणजी टीम के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया। नायर कुछ समय पहले तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी थे। रोहित की जगह हाल ही में शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।

    रोहित 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के दौरान वापसी करेंगे।आल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे।

    चैंपियंस ट्रॉफी में लिया था हिस्सा

    38 वर्षीय रोहित ने इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था। भारत ने उनकी कप्तानी में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी-20 वर्ल्ड कप जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीता था।

    रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्हें पुराने साथी विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों बल्लेबाज टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित, कोहली और नवनियुक्त वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर 15 अक्टूबर को दो अलग-अलग समूहों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नई दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो वर्तमान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है।

