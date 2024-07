Rohit Sharma का भारतवासियों के नाम खास संदेश, BCCI निकालेगी विजय परेड; यहां होगा जश्न का आयोजन

विश्व चैंपियन के घर लौटने से पहले रोहित शर्मा ने देशवासियों से एक खास अपील की है। रोहित ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि 4 जुलाई को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के जश्न में शामिल होने के लिए फैंस मरीन ड्राइव और वानखेड़े में विजय परेड में शामिल हों। गुरुवार शाम 5 बजे विजय परेड निकाली जाएगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी फैंस से विजय परेड की घोषणा की है।

🇮🇳, we want to enjoy this special moment with all of you.

So let’s celebrate this win with a victory parade at Marine Drive & Wankhede on July 4th from 5:00pm onwards.

It’s coming home ❤️🏆— Rohit Sharma (@ImRo45) July 3, 2024