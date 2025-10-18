Language
    IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में रो-को का अंतिम अध्याय या नई शुरुआत, तहलका मचाने को तैयार रोहित और कोहली

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:29 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली हाईवोल्टेज वनडे सीरीज से पहले एक बार फिर सबकी निगाहें दो महान बल्लेबाजों पर टिक गई हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। पर्थ में टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान दोनों सीनियर सितारे पूरे जोश में नजर आए। मानो समय ने उनके जुनून को जरा भी कम नहीं किया।

    सालों से भारतीय क्रिकेट की रीढ़ रहे रोहित और विराट ने अपने बल्ले से असंख्य यादगार पल दिए हैं। मगर अब जब कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में एक नई पीढ़ी उभर रही है, तो स्वाभाविक रूप से यह चर्चा तेज है कि क्या यह सीरीज दोनों दिग्गजों के करियर के नए मोड़ की शुरुआत है या समापन का संकेत। क्रिकेट जगत में इस पर राय बंटी हुई है।

    टीम प्रबंधन की खास योजना

    कुछ जानकार मानते हैं कि यह सीरीज चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। रोहित और विराट को अंतिम मौका, जिसके बाद टीम युवा चेहरों की ओर बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर, कुछ क्रिकेटरों का कहना है कि अगर फार्म और फिटनेस बरकरार है, तो इन दोनों को 2027 विश्व कप टीम में जगह मिलनी चाहिए। फिलहाल इतना तय है कि ये सीरीज प्रशंसकों के लिए मौका है दो दिग्गजों को एक साथ फिर से मैदान पर खेलते देखने का।

    फैंस को अपने स्टार का इंतजार

    रोहित के क्लासिक पुलशॉट और विराट के तीखे कवर ड्राइव्स की झलक पाने का। इस बीच, टीम के लिए यह सीरीज अनुभव और युवा शक्ति के बीच संतुलन बनाने की कसौटी भी होगी। कप्तान शुभमन गिल के लिए यह चुनौती है कि वे दो विश्वस्तरीय सीनियर्स के अनुभव का सही उपयोग करें और साथ ही टीम की नई सोच को भी आगे बढ़ाएं।

    शुभमन गिल बने नए कप्तान

    नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के लिए अब उनके सामने चुनौती है इस प्रारूपमें भी अपनी कप्तानी को साबित करने की चुनौती है। रोहित-विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का साथ उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दोनों के अनुभव से गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद रखती है।

