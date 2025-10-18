IND vs AUS: रोहित शर्मा के निशाने पर होंगे 8 रिकॉर्ड, अफरीदी और गांगुली जैसे दिग्गजों को छोड़ेंगे पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा भारतीय जर्सी पहनने को तैयार हैं। रविवार को पर्थ में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। इस मैच में रोहित शर्मा के पास कई रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के एक मात्र बल्लेबाज रोहित शर्मा कई और रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। उनके निशाने पर एक नहीं बल्कि 8 रिकॉर्ड हैं। इनमें से कई रिकॉर्ड वह पर्थ मैच में ही हासिल कर सकते हैं।

रिकॉर्ड पर एक नजर 1. रोहित शर्मा के पास शतकों का अर्धशतक लगाने का मौका है। इसके लिए उन्हें मात्र एक शतक की जरूरत है। रोहित के नाम टेस्ट में 12, वनडे में 32 और टी20I में 5 शतक हैं। वह टेस्ट और टी20I से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। वह केवल वनडे में भारत के लिए खेलते हैं।

2. रोहित शर्मा पर्थ मैच में उतरते ही इतिहास रचेंगे। वह भारत के लिए 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगे। वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। भारत के लिए सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय- सचिन- 664 विराट- 550* एमएस धोनी- 535 राहुल द्रविड़- 504 रोहित शर्मा- 499* 3. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले पहले बल्लेबाज बनने से मात्र 8 सिक्स दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित यह रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। अगर बल्ला चला तो पहले ही मैच यह रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। फिलहाल 351 सिक्स के साथ शाहिद अफरीदी पहले स्थान पर हैं। रोहित के नाम 344 वनडे सिक्स हैं।

4. 30 रन बनाते ही रोहित शर्मा जीते हुए वनडे मैच में 8000 रन पूरे कर लेंगे। यह भी पूर्व भारतीय कप्तान के नाम एक बड़ी उपलब्धि होगी। 5. रोहित शर्मा वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। अगर उनके बल्ले से 196 रन निकले तो। फिलहाल इस लिस्ट में सचिन (18426) पहले और विराट (14181) दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर सौरव गांगुली (11221) का नाम दर्ज है। रोहित (11168) चौथे स्थान पर हैं।

6. मात्र 10 रन बनाते ही हिटमैन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनेंगे। 7. ऑस्ट्रेलिया में एक शतक बनाते ही रोहित शर्मा पहले भारतीय ओपनर होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 शतक बनाएंगे। इस लिस्ट में रोहित ही पहले स्थान पर हैं। वह 9 वनडे शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ चुके हैं। सचिन (8) और विराट (8) दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।