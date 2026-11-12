टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत, फिटनेस टेस्ट पास कर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए ऋषभ पंत

स्पोर्ट्स डेस्क, बेंगलुरु। भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वह दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को पंत ने फिटनेस टेस्ट में सफलता हासिल की।

29 वर्षीय पंत ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला अगस्त में खेला था। इसके बाद वह बाईं ओर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए थे। पिछले महीने उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनका चयन बीसीसीआऊ के सेंटर आफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर था।