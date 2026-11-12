IND U19 vs PAK U19: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होगी खिताबी जंग, जानिए कब और कहां मुकाबला देख सकेंगे लाइव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताब के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। टीम इंडिया ने गुरूवार को अफगानिस्तान को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात देकर अंतिम-2 में जगह बनाई थी।

भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों ग्रुप स्टेज के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले साल भारत को एशिया कप के फाइनल में मात दी थी।

भारत की नजर अब पाकिस्तान से इन दोनों हार का बदला लेने पर होगी। लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई वाली टीम पुराने हारों को भुलाकर खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

आर्यवीर सहवाग पर होगी जिम्मेदारी

भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट में आर्यवीर सहवाग ने शानदार प्रदर्शन किया है। वो चार मुकाबलों में 303 रन बना चुके हैं। उन्होंने इस दौरान एक शतक और दो अर्धशतक जमाया है।

आर्यवीर टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ ही बस बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। आर्यवीर अब फाइनल में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर खिताब जिताने को देखेंगे।

भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग

कब खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल शनिवार, 14 नवंबर को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल अल अमीरात में खेला जाएगा।

कितने बजे शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल??

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल भारतीय समयानुसार 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं मुकाबले का टॉस सुबह 10 बजे होगा।

किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है।

किस एप पर देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल?

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल सोनी लिव एप पर भी देखा जा सकता है।

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