KKR ने पिछली बार करोड़ों देकर किया था बाहर, अब IPL ऑक्शन में फिर किस्मत आजमाएंगे मुस्तफिजुर; इस बार क्या होगा?

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव का असर क्रिकेट पर भी देखने को मिला था। बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था।

इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बीच बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में टी-20 विश्व कप से हटने का फैसला किया था। हालांकि, अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने एक बार फिर आईपीएल में खेलने की तैयारी शुरू कर दी है।

गोवा में होगी नीलामी गोवा में 16 दिसंबर को होने वाली आईपीएल 2027 की मिनी नीलामी के लिए मुस्तफिजुर रहमान समेत बांग्लादेश के आठ खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले साल केकेआर ने मुस्तफिजुर को नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा था, लेकिन बाद में बीसीसीआई के निर्देश पर उन्हें टीम से रिलीज करना पड़ा था। मुस्तफिजुर के अलावा नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद और शोरिफुल इस्लाम ने भी नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। बांग्लादेश के कुछ अन्य खिलाड़ी भी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में हैं।