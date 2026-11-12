कुसल मेंडिस ने शतक लगाकर रिकॉर्डबुक में दर्ज कराया अपना नाम, विराट कोहली-स्टीव स्मिथ और जो रूट के स्पेशल क्लब में हुए शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कुसल मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में शानदार शतक ठोका है। इस सेंचुरी के साथ उन्होंने अपना नाम रिकॉर्डबुक में दर्ज करा लिया है। वो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए हैं।

मेंडिस ने अपने टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर ये खास पारी खेली। वो अपने टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने हैं। मेंडिस को पिछले ही महीने धनंजय डी सिल्वा की जगह कप्तानी सौंपी गई थी।

मेंडिस का ऐतिहासिक कारनामा 31 साल के मेंडिस ने इस शतक के साथ खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई। मेंडिस टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर शतक जमाने वाले कुल 37वें बल्लेबाज बने हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने वाले इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रॉस के बाद वो सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं।

टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने की खास लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गज शामिल हैं। कोहली ने साल 2014 में एडिलेड के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा किया था। वहीं इसी सीरीज में स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ शतक लगाकर ये उपलब्धि हासिल की थी।