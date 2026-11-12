'हार्दिक की ये सबसे बड़ी गलती', पंजाब में जाने के बाद पांड्या पर फूटा पूर्व भारतीय क्रिकेटर का गुस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस को छोड़कर पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं। हार्दिक के पंजाब में जाने के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। कैफ का कहना है कि हार्दिक ने गुजरात टाइटंस छोड़कर दोबारा से मुंबई में आकर गलती की थी। कैफ ने माना कि उन्हें गुजरात के साथ ही बने रहना चाहिए था।

गौरतलब है कि 2015 में हार्दिक ने मुंबई के लिए डेब्यू किया और इसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी के साथ चार टाइटल जीते। इसके बाद आईपीएल 2022 से पहले वे गुजरात में चले गए थे। उन्होंने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया और फिर अगले सीजन जीटी को फाइनल में पहुंचाया। इसके बाद 2024 से पहले वे मुंबई में दोबारा चले गए। अब वे पंजाब में गए हैं, जहां से आगामी सीजन में खेलते हुए दिखाई देंगे।

मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या पर उठाए सवाल पूर्व भारतीय बैटर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए पांड्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "हार्दिक ने गुजरात टाइटंस छोड़कर बड़ी गलती की थी। मुझे लगता है कि वो एक भावुक भरा फैसला था। एमआई के साथ उनका कनेक्शन था और शायद इसी वजह से मुंबई में वापस आए। ये हमेशा ही एक मुश्किल फैसला होता है। आपने जीटी को चैंपियन बनाया और वहां के किंग थे।"

कैफ ने आगे कहा, "हार्दिक को उस फैसले ने नुकसान पहुंचाया। वो अपने प्रदर्शन और कप्तानी में पीछे चले गए। उनके लिए यही बेहतर होगा कि मुंबई के साथ अपने दूसरे कार्यकाल को वे जल्द से जल्द भूल जाएं और आगे बढ़ें।"