44 की उम्र में नई शुरुआत, लंकाशायर ने दिखाया बाहर का रास्ता तो जेम्स एंडरसन ने इस काउंटी टीम का थामा हाथ

एपी, लंदन। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने गुरुवार को सरे के साथ पूरे सत्र के लिए करार किया है, जिससे वह 45 वर्ष की उम्र में भी काउंटी क्रिकेट में अपनी काबिलियत दिखाते रहेंगे। एंडरसन ने कुछ सप्ताह पहले ही लंकाशायर के साथ अपने 25 वर्ष लंबे जुड़ाव को अलविदा कहा था।

एंडरसन ने सरे से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि मुझे अब भी लगता है कि मेरे अंदर क्रिकेट को देने के लिए बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने कहा कि मैं विकेट लेना चाहता हूं और टीम को मैच जिताने में मदद करना चाहता हूं। इसके अलावा मैदान के बाहर भी मैं टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं।