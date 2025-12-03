Language
    क्रिकेटर ऋचा बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP, होम टाउन में मिली पोस्टिंग

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:27 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही ऋचा घोष पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद ...और पढ़ें

    क्रिकेटर ऋचा बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP

    कोलकाता, प्रेट्र। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही ऋचा घोष पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर राज्य पुलिस बल में शामिल हो गई हैं। साथ ही सिलीगुड़ी में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

    अधिकारियों ने बताया कि 22 वर्षीय ऋचा ने सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय में पद संभाला, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। उनकी नियुक्ति पिछले महीने एक सार्वजनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई घोषणा के बाद हुई।

    घोष ने आठ नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए कोलकाता स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय का दौरा किया था। ऋचा ने आठ नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए कोलकाता स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय का दौरा किया था।

